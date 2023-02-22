5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении - Mediamax.am

exclusive
2034 просмотров

5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении


Маркус Риттер
Маркус Риттер
Маркус Риттер
Маркус Риттер

20 февраля 2023 года Европейский Союз объявил о запуске Гражданской миссии ЕС (EUMA) в Армении, которая будет функционировать в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

 

Главой миссии назначен Маркус Риттер.

 

1.    Гражданином какой страны является Маркус Риттер?

 

61-летний Маркус Риттер - гражданин Германии. Он женат, имеет двоих детей.

 

2.    Какое образование он получил?

 

Маркус Риттер окончил юридический факультет Гейдельбергского университета в 1994 году.

 

В 1995-1996 годах продолжил обучение в немецком университете административных наук Шпейер.

 

1996–1997 годы учился в Полицейской академии офицеров надзора в Мюнстере.

 

В 1999 году получил степень доктора в Университете Шпейер.

 

3.    Работал ли он когда-нибудь на Южном Кавказе?

 

Да. В 2007-2008 годах Маркус Риттер был начальником штаба полицейских сил наблюдательной миссии ООН в Грузии.

 

4.     В каких «горячих точках» работал Маркус Риттер?

 

В 2004-2005 годах он возглавлял полицейский состав миротворческой миссии ООН в Косово.

 

В 2009-2011 гг. руководил проектной группой немецкой полиции в Афганистане, одновременно занимая должность главного полицейского советника посольства Германии в Кабуле.

Маркус Риттер Маркус Риттер

 

В 2012-2013 годах был главой отдела планирования и операций Миссии Европейского Союза в Южном Судане (EUAVSEC).

 

5. Какие должности занимал Маркус Риттер в системе немецкой полиции?

 

С 1998 по 2004 годы он занимал различные должности в Федеральной пограничной полиции в международном аэропорту Франкфурта.

 

2008-2012 гг. был главой федеральной полиции в Кайзерслаутерне.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Объяснение | Февраль 21, 2023 10:59
5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

Объяснение | Октябрь 5, 2022 18:24
Европейское политическое сообщество и саммит в Праге: 3 вопроса и ответа

Объяснение | Май 20, 2022 18:16
Шарль Мишель: новый «главный посредник»

Объяснение | Апрель 18, 2022 18:07
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ: 5 вопросов и ответов

Объяснение | Март 10, 2022 18:09
Армяно-российский «марафон» по заключению меморандума о биобезопасности
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023