5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

20 февраля 2023 года Европейский Союз объявил о запуске Гражданской миссии ЕС (EUMA) в Армении, которая будет функционировать в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).
Главой миссии назначен Маркус Риттер.
1. Гражданином какой страны является Маркус Риттер?
61-летний Маркус Риттер - гражданин Германии. Он женат, имеет двоих детей.
2. Какое образование он получил?
Маркус Риттер окончил юридический факультет Гейдельбергского университета в 1994 году.
В 1995-1996 годах продолжил обучение в немецком университете административных наук Шпейер.
1996–1997 годы учился в Полицейской академии офицеров надзора в Мюнстере.
В 1999 году получил степень доктора в Университете Шпейер.
3. Работал ли он когда-нибудь на Южном Кавказе?
Да. В 2007-2008 годах Маркус Риттер был начальником штаба полицейских сил наблюдательной миссии ООН в Грузии.
4. В каких «горячих точках» работал Маркус Риттер?
В 2004-2005 годах он возглавлял полицейский состав миротворческой миссии ООН в Косово.
В 2009-2011 гг. руководил проектной группой немецкой полиции в Афганистане, одновременно занимая должность главного полицейского советника посольства Германии в Кабуле.
В 2012-2013 годах был главой отдела планирования и операций Миссии Европейского Союза в Южном Судане (EUAVSEC).
5. Какие должности занимал Маркус Риттер в системе немецкой полиции?
С 1998 по 2004 годы он занимал различные должности в Федеральной пограничной полиции в международном аэропорту Франкфурта.
2008-2012 гг. был главой федеральной полиции в Кайзерслаутерне.
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