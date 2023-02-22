5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

20 февраля 2023 года Европейский Союз объявил о запуске Гражданской миссии ЕС (EUMA) в Армении, которая будет функционировать в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Главой миссии назначен Маркус Риттер.

1. Гражданином какой страны является Маркус Риттер?

61-летний Маркус Риттер - гражданин Германии. Он женат, имеет двоих детей.

2. Какое образование он получил?

Маркус Риттер окончил юридический факультет Гейдельбергского университета в 1994 году.

В 1995-1996 годах продолжил обучение в немецком университете административных наук Шпейер.

1996–1997 годы учился в Полицейской академии офицеров надзора в Мюнстере.

В 1999 году получил степень доктора в Университете Шпейер.

3. Работал ли он когда-нибудь на Южном Кавказе?

Да. В 2007-2008 годах Маркус Риттер был начальником штаба полицейских сил наблюдательной миссии ООН в Грузии.

4. В каких «горячих точках» работал Маркус Риттер?

В 2004-2005 годах он возглавлял полицейский состав миротворческой миссии ООН в Косово.

В 2009-2011 гг. руководил проектной группой немецкой полиции в Афганистане, одновременно занимая должность главного полицейского советника посольства Германии в Кабуле.

Маркус Риттер

В 2012-2013 годах был главой отдела планирования и операций Миссии Европейского Союза в Южном Судане (EUAVSEC).

5. Какие должности занимал Маркус Риттер в системе немецкой полиции?

С 1998 по 2004 годы он занимал различные должности в Федеральной пограничной полиции в международном аэропорту Франкфурта.

2008-2012 гг. был главой федеральной полиции в Кайзерслаутерне.