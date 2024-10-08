Основатель Telegram посещал «новые территории в Карабахе»

Ереван /Медиамакс/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посещал «новые территории в Карабахе».
Об этом сказал бизнесмен Эмин Агаларов в интервью программе «Осторожно: Собчак».
«Он ездил, смотрел всю страну», - отметил Агаларов.
Отвечая на вопрос о том, принимал ли Дурова президент Азербайджана Ильхам Алиев, бизнесмен отметил, что у него нет достоверной информации на этот счет.
Павел Дуров был задержан французскими правоохранительными органами в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года после прилета из Баку.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.