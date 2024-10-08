Основатель Telegram посещал «новые территории в Карабахе» - Mediamax.am

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Основатель Telegram посещал «новые территории в Карабахе»


Фото: 365dm.com


Ереван /Медиамакс/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посещал «новые территории в Карабахе».

Об этом сказал бизнесмен Эмин Агаларов в интервью программе «Осторожно: Собчак».

 

«Он ездил, смотрел всю страну», - отметил Агаларов.

 

Отвечая на вопрос о том, принимал ли Дурова президент Азербайджана Ильхам Алиев, бизнесмен отметил, что у него нет достоверной информации на этот счет.

 

Павел Дуров был задержан французскими правоохранительными органами в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года после прилета из Баку.

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