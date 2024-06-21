Азербайджан строит туннели на дороге Степанакерт-Шуши-Лачин

Ереван/Медиамакс/. Азербайджанские СМИ сообщают со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) о строительстве автодороги Степанакерт-Шуши-Лачин.

В сообщении агентства Trend говорится, что «на автомобильной дороге общей протяженностью 34 километра ширина земляного полотна составляет 15 метров, ширина каждой полосы движения – 3,75 метра».

На дороге будут построены 2 моста и 4 тоннеля. Ведется бурение на входном и выходном порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров, на выходном портале второго тоннеля - длиной 540 метров.

Также проводятся работы по переносу коммуникационных линий.