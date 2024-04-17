Российские миротворцы досрочно уходят из Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Высшим руководством России и Азербайджана принято решение о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
Об этом агентству Азертадж заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения», - добавил Гаджиев.
Согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, российские миротворцы размещались в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет с возможностью продления срока при согласии всех сторон.
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