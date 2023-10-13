Представитель Армении заявил в Международном суде ООН о проведенной в Арцахе этнической чистке

Ереван /Медиамакс/. Представитель Армении Егише Киракосян заявил на слушаниях в Международном суде ООН, что практически все армяне к настоящему моменту были вынуждены покинуть Нагорный Карабах.

Как сообщает корреспондент ТАСС из Гааги, заседание было посвящено обеспечительным мерам, принятие которых армянская сторона запросила в рамках иска к Азербайджану о нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«В Нагорном Карабахе практически не осталось этнических армян. Если это не этнические чистки, то я не знаю, что может называться этническими чистками», - заявил Киракосян.

По словам представителя Армении, ответственность Азербайджана за эти действия должна быть установлена при рассмотрении дела по существу.

«Однако вы по-прежнему можете существенно повлиять на обстановку на месте сегодня. Еще есть время для того, чтобы не допустить, чтобы вынужденное переселение этнических армян стало необратимым, чтобы защитить небольшое количество этнических армян в Нагорном Карабахе, а также тех, кто был похищен и незаконно содержится в азербайджанских тюрьмах», - заявил Егише Киракосян, обращаясь к судьям.

«В этих обстоятельствах только целенаправленные, четкие обеспечительные меры, защищающие права этнических армян в Нагорном Карабахе, смогут предотвратить продолжение этнических чисток, осуществляемых Азербайджаном», - выразил уверенность представитель Армении.