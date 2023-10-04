В Баку заявили, что монастырь Гандзасар «подвергся армянскому вандализму» - Mediamax.am

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В Баку заявили, что монастырь Гандзасар «подвергся армянскому вандализму»


Фото: Nina Stössinger


Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане заявили, что средневековый армянский монастырь Гандзасар «подвергся армянскому вандализму».

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана заявила, что «вопреки нормам и принципам международного права, страна-оккупант провела незаконные ремонтно-реставрационные работы на одном из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании».

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