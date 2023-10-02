Пашинян рассчитывает на международную помощь для решения проблем вынужденных переселенцев

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня главу делегации Евросоюза в Армении посла Василиоса Марагоса.

«Никол Пашинян отметил, что для преодоления ситуации, сложившейся в Армении в результате принудительной депортации наших соотечественников из Нагорного Карабаха, ожидается также международная помощь.

Премьер-министр отметил, что комплексная программа реформ правительства Армении успешно реализуется, в том числе при поддержке ЕС. Премьер-министр подчеркнул необходимость придать новый импульс проектам в рамках инвестиционного пакета в $ 2,6 миллиарда, запланированного ЕС для Армении», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.