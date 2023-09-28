Из Арцаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев - Mediamax.am

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Из Арцаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 12:00 28 сентября в Армению из Арцаха прибыли 68 386 вынужденных переселенцев.

«Всем, кто не имеет заранее определенного места жительства, государство обеспечивает подходящее жилье.

 

Перепись населения с целью оказания помощи продолжается», - говорится в сообщении правительства.

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Из Арцаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев
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