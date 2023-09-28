Из Арцаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 12:00 28 сентября в Армению из Арцаха прибыли 68 386 вынужденных переселенцев.
«Всем, кто не имеет заранее определенного места жительства, государство обеспечивает подходящее жилье.
Перепись населения с целью оказания помощи продолжается», - говорится в сообщении правительства.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.