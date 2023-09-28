В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян».

«Исход армян из Нагорного Карабаха продолжается из-за проводимой Азербайджаном политики этнической чистки. Это прямая акция этнической чистки и депатриации, о которой мы давно предупреждали международное сообщество.

Заявления различных международных акторов, осуждающие этнические чистки, происходящие в Нагорном Карабахе, важны, но если за ними не последуют конкретные действия, эти заявления будут рассматриваться как создание моральной статистики для истории. Если за осуждающими заявлениями не последуют политические и юридические решения, осуждения становятся актами согласия с происходящим»,- заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, основная обязанность правительства Армении – «максимально заботливо принять наших братьев и сестер, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и обеспечить их насущные нужды».