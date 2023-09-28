Из Арцаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 08:00 часов 28 сентября в Армению из Арцаха въехали 65 036 вынужденных переселенцев.
По сообщению правительства Армения, «учет потребностей прибывающих продолжается».
Фото: Photolure
По сообщению правительства Армения, «учет потребностей прибывающих продолжается».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.