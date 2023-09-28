Из Арцаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев - Mediamax.am

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Из Арцаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 08:00 часов 28 сентября в Армению из Арцаха въехали 65 036 вынужденных переселенцев.

По сообщению правительства Армения, «учет потребностей прибывающих продолжается».

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