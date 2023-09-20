Населенные пункты Арцаха остаются под огнем

Ереван /Медиамакс/. Населенные пункты Арцаха продолжают оставаться под огнем вооруженных сил Азербайджана.
Информационный штаб Арцаха сообщает, что авиация и артиллерия Азербайджана наносят удары по Степанакерту и районам республики.
Информационный штаб Арцаха сообщает, что авиация и артиллерия Азербайджана наносят удары по Степанакерту и районам республики.
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