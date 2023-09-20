Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в телефонном разговоре ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе в результате нападения Азербайджана.
«Подчеркнута недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов для деэскалации», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.