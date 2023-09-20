Армению пытаются втянуть в широкомасштабную войну, заявил Пашинян

Ереван. /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан начал сухопутную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха».

Выступая после заседания Совета безопасности, Никол Пашинян заявил, что о намерении Баку провести этническую чистку свидетельствуют заявления последнего о готовности предоставить жителям Нагорного Карабаха «гуманитарные коридоры».

«Это прямое действие, свидетельствующая об этнической чистке», - заявил премьер-министр Армении. По его словам, если Азербайджан утверждает, что его действия не направлены против мирного населения, то цель создания таких «коридоров» непонятна.

Никол Пашинян заявил, что Азербайджан стремится вовлечь Армению в широкомасштабную войну и определенные силы в той или иной мере поддерживают это стремление. Премьер заметил, что «мы будем управлять этой ситуацией, как бы это не было сложно в эмоциональном плане».

«Республика Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Он заявил, что сегодня «некоторые внешние и внутренние силы хотят поставить под угрозу государственность Армении».