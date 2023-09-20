Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство турецко-российского мониторингового центра», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.