Рубен Варданян сообщил об артобстреле Степанакерта

Ереван /Медиамакс/. Бывший госсекретарь Арцаха Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Степанакерта.
«У нас начался массированный артобстрел», - написал он в своем телеграм-канале.
Фото: Simon Conway
«У нас начался массированный артобстрел», - написал он в своем телеграм-канале.
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