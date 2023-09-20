Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал одновременную доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

В заявлении Блинкена говорится, что этот подход они недавно обсуждали с президентом Алиевым.

«Эти поставки критически важных грузов представляют собой важный шаг вперед, и мы призываем стороны вести прямые переговоры и фокусировать внимание на том, как увеличить поступление гуманитарной помощи населению региона», - сказал госсекретарь США.

Энтони Блинкен отметил, что США «остаются приверженными поддерже усилий Армении и Азербайджана, «направленных на достижение достойного и прочного мира».