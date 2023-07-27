Госминистр Арцаха назвал «невыносимым» подход России - Mediamax.am

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Госминистр Арцаха назвал «невыносимым» подход России


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян заявил сегодня, что «становится невыносимым подход России, заключающийся в постоянном приведении аргументов и непредоставлении предметного решения сложившейся катастрофической ситуации».

«Власти Армении заявляли и заявляют о необходимости диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма. Народ Арцаха также понимает, что диалог необходим, чтобы говорить, обсуждать, представлять и защищать наши права, в том числе - право на самоопределение, способствовать установлению мира в регионе.

 

Но из вчерашнего заявления министра иностранных дел России становится ясно, что Армения уже определилась с кругом вопросов, которые будут обсуждаться в ходе диалога, либо согласилась с предметом обсуждения, предложенным Азербайджаном.

 

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Теперь либо Армения должна опровергнуть это обстоятельство, либо мы должны констатировать, что «планка» диалога Баку-Степанакерт снижена до немыслимого уровня. Очень важно, чтобы армянский народ, в том числе - арцахские армяне, понял, что делать дальше», - написал госминистр Арцаха на своей странице в Facebook.

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Госминистр Арцаха назвал «невыносимым» подход России
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