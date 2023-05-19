Сарсангское водохранилище находится на грани экологической катастрофы

Ереван /Медиамакс/. Комитет по охране природы Арцаха заявил сегодня, что если в кратчайшие сроки не будет восстановлено электроснабжение по единственной высоковольтной линии Армения-Арцах, водные ресурсы Сарсангского водохранилища быстро истощатся, что приведет к полной гуманитарной и экологической катастрофе.

Для удовлетворения минимальных энергетических потребностей жителей Республика Арцах вынуждена использовать только внутреннюю инфраструктуру для производства электроэнергии, около 70% мощности которой приходится на гидроэлектростанцию Сарсангского водохранилища.

В результате значительной степени сократились зеркальная поверхность водоема и испарение и инфильтрация, что является основной причиной изменения местного микроклимата со всеми вытекающими негативными последствиями для окружающей среды и сельского хозяйства.

Поскольку одним из компонентов выхода водохранилища является питание подземных вод и их выходы в виде природных источников, то в долине реки Тартар населенные пункты и сельскохозяйственные угодья, расположенные ниже зеркальной отметки водохранилища, стремительно лишаются водных ресурсов. Выходы всех действующих ниже этой отметки источников воды уменьшились, некоторые из них высохли, а уровень грунтовых вод понизился.

Чрезмерное снижение уровня воды в Сарсангском водохранилище привело также к риску исчезновения водной фауны и флоры. Под угрозой оказались некоторые виды растений и животных, обитающих на берегах водохранилища и занесенных в Красную книгу Республики Арцах.

Такое снижение уровня водохранилища привело к серьезнейшим рискам потери съедобных и пряных (около 125 видов), медоносных (около 156 видов) растений, лекарственных трав (около 35 видов) на прибрежной территории. Указанные виды растений являются неотъемлемой частью окружающей среды и жизнеобеспечения населения.

Из 17 видов рыб, распространенных в водах Арцаха, 12 видов или 70,8% обитают в Сарсангском водохранилище, которым пользуются жители прибрежной зоны. Такое сокращение объема воды привело к повышению плотности заселения рыбы и, как следствие, уменьшило возможности по добыче корма и увеличило риски отравления, что в ближайшее время приведет к широкомасштабной гибели рыб.

Здесь также обитает малоазиатский тритон, находящийся в «критическом состоянии» по критериям Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП), проживающая в прибрежной зоне сирийская чесночная лягушка, из рептилий: средиземноморская черепаха, закавказский полоз.

Основными обитателями Сарсангского водохранилища являются выдра из млекопитающих, занесенных в Красные списки МСОП, из птиц: малая выпь и большая выпь, которые откладывают яйца в густых прибрежных кустах, а высыхание водохранилища привело к полному уничтожению гнездовых колоний этих видов.

Территория Сарсангского водохранилища является перекрестком для миграции ряда кочевых и перелетных птиц, и столь резкое и беспрецедентное снижение объема воды привело также к определенной потере этих видов птиц и изменению путей миграции.