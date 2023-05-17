В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности - Mediamax.am

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В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были обсуждены последние военно-политические события вокруг Арцаха и вопрос о принятии соответствующих мер.

Как сообщила пресс-служба аппарата президента Арцаха, с докладами выступили государственный министр Гурген Нерсисян, руководители силовых структур.

 

«Араик Арутюнян дал ряд поручений руководителям соответствующих структур, направленных на обеспечение безопасности Арцаха и жизнедеятельности населения», - сказано в сообщении.

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