Президент Арцаха: из Баку передали, что будут «жесткие шаги»

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сказал сегодня, что «в будущем будут различные события и ситуации, с которыми нам придется столкнуться».

Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщила, что об этом он сказал на расширенном заседании Совета безопасности.

Араик Арутюнян представил детали встречи с азербайджанской стороной, состоявшейся 1 марта.

Нагорный Карабах | 2023-03-03 11:50:13 Совет безопасности Арцаха представил результаты обсуждения с азербайджанской стороной

«Азербайджанская сторона передала нам по своим каналам, что либо мы принимаем интеграционную политику, либо решения существующих проблем не будет, наоборот, последуют более жесткие и резкие шаги. Мы не принимали и не принимаем.

Подавляющее большинство нашего народа принимает, что мы не отступим от своего права на независимость и самоуправление. А это означает, что в ближайшем будущем у нас будут разные развития, ситуации, которые мы должны преодолеть. У нас есть выбор: или продолжить ту борьбу, которую мы выбрали, или, если в обществе есть такие настроения, что мы должны принять представленное Азербайджаном предложение, то люди имеют возможность высказаться в рамках своих гражданских прав и сказать, что путь, который мы выбрали, неверный, оформить эти настроения, сформировать новое правительство. Но поскольку мы выбрали путь борьбы, прошу в первую очередь с уважением отнестись к нашему решению и не реагировать на подобные явления и не придавать внутриполитического подтекста», - сказал Араик Арутюнян.

Коснувшись трагического случая гибели сотрудников полиции МВД Республики Арцах в результате азербайджанской диверсионной операции 5 марта, Араик Арутюнян отметил, что, к сожалению, в ближайшее время подобные провокации не исключены.

«Мы должны осознавать, что нам предстоит долгая борьба и в рамках этой борьбы будут различные события и ситуации, и мы должны осозновать это и принимать превентивные меры. Мы должны просчитать все сценарии», - сказал Араик Арутюнян.