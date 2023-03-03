Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Арцахе

Ереван. /Медиамакс/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Арцаха, ночью нарушили режим прекращения огня, примененив стрелковое оружие.

Минобороны Арцаха сообщило, что с армянской стороны потерь нет. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.

О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.