Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Арцахе - Mediamax.am

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Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Арцахе


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван. /Медиамакс/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Арцаха, ночью нарушили режим прекращения огня, примененив стрелковое оружие.

Минобороны Арцаха сообщило, что с армянской стороны потерь нет. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.

 

О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.

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