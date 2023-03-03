Рубен Варданян представил основные направления своей борьбы в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян представил те сферы, на которые будут нацелены проекты, осуществляемые основанным им фондом «Мы - наши горы».
Рубен Варданян подчеркнул, что его цель остаётся неизменной: делать всё, чтобы иметь безопасный, свободный, достойный армянский Арцах.
«Для многих борьба – это война. В моём понимании бороться, это когда ты правильно оцениваешь свои сильные и слабые стороны, знаешь, что нужно сделать, чтобы минимизировать исходящую от слабых сторон угрозу, а сильные стороны укрепить, сделать преимуществом и суметь их использовать», - отметил он.
Рубен Варданян выделил 8 направлений, в числе которых:
Укрепление субъектности;
Безопасность и оборона, в том числе, создание надёжной системы гражданской обороны;
Создание жизнеспособной экономической системы;
Противостояние гибридной войне;
Качественная и конкурентоспособная система образования.
«Стоящие перед нами проблемы требуют слаженной работы и консолидации всех сил. Одно только правительство не в состоянии выполнить эти работы, это возможно сделать, если объединить все ресурсы: и частные, и общественные, посредством привлечения потенциала армянского мира. Мы как общество не сможем преодолеть наши вызовы, если не объединимся. Мы должны сделать всё, чтобы доверять друг другу», - заметил он.
Рубен Варданян отметил, что принял принцип прозрачности в качестве основного принципа своей деятельности, поскольку прозрачный образ действий – основа справедливости:
«Оставаясь в Арцахе, я буду очень последовательным, чтобы эти принципы соблюдались».
В этом контексте он коснулся темы введения новых социальных льгот (по части коммунальных услуг и др.). Рубен Варданян отметил, что принятие подобных решений должно быть прозрачным, и общественность должна быть осведомлена, за счёт каких средств это будет реализовано в условиях, когда имеется бюджетный дефицит, а предыдущие социальные программы и обязательства ещё не выполнены.
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