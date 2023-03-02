Президент Арцаха: Какая-либо интеграция с Азербайджаном исключена

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Aрутюнян сказал сегодня, что какой-либо процесс интеграции с Азербайджаном исключен.

Он сказал об этом в ходе заседания правительства, во рамках которого представил новоназначенного госминистра Арцаха Гургена Нерсисяна.

Как сообщила пресс-служба аппарата президента Арцаха, Араик Арутюнян отметил, что народ Арцаха каждый день демонстрирует великую волю и решимость преодолеть существующие трудности.

«Независимо от трудностей и оказываемого на нас давления, мы останемся приверженными идеям Арцахского движения и не сделаем ни шага назад на пути независимости. Со всей ответственностью заявляю, что любой процесс интеграции с Азербайджаном исключен. Тем не менее, это не означает, что мы будем избегать контактов для решения вопросов инфраструктуры и гуманитарных проблем»,- сказал Араик Арутюнян.