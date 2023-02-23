Рубен Варданян освобожден c поста госминистра Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сегодня на заседании кабинета министров обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра.

«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы», - подчеркнул глава государства.

Араик Арутюнян отметил, что предложил взять на себя обязанности государственного министра генпрокурору Гургену Нерсисяну, «учитывая его профессиональные и человеческие качества, профессионализм, беспристрастность, принципиальность и патриотизм, проявленные в его работе».

Президент сообщил, что в сферу координации нового госминистра войдут все органы исполнительной власти, кроме силовых органов и министерства иностранных дел.