Распределительная сеть Арцаха находится в критическом состоянии - Mediamax.am

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Распределительная сеть Арцаха находится в критическом состоянии


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Электрораспределительная сеть Арцаха находится в критическом состоянии.

Об этом сегодня на заседании Оперативного штаба Арцаха заявил директор компании «Арцахэнерго» Андраник Хачатрян.

 

Он отметил, что из-за отсутствия газоснабжения и холодной погоды энергосистема не выдерживает нагрузки, повысилась аварийность.

 

Государственный министр Арцаха Рубен Варданян поручил представить связанные с ситуацией предложения для поиска наиболее эффективных решений.

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