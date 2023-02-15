Распределительная сеть Арцаха находится в критическом состоянии

Ереван /Медиамакс/. Электрораспределительная сеть Арцаха находится в критическом состоянии.

Об этом сегодня на заседании Оперативного штаба Арцаха заявил директор компании «Арцахэнерго» Андраник Хачатрян.

Он отметил, что из-за отсутствия газоснабжения и холодной погоды энергосистема не выдерживает нагрузки, повысилась аварийность.

Государственный министр Арцаха Рубен Варданян поручил представить связанные с ситуацией предложения для поиска наиболее эффективных решений.