Блинкен призвал Алиева «немедленно открыть Лачинский коридор»

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в телефонной беседе призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «немедленно открыть Лачинский коридор для коммерческого транспорта».

«Он подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией. Он также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.