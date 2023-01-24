Блинкен призвал Алиева «немедленно открыть Лачинский коридор»

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в телефонной беседе призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «немедленно открыть Лачинский коридор для коммерческого транспорта».
«Он подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией. Он также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
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