Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод в Арцах - Mediamax.am

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Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод в Арцах


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий в Арцах из Армении.

Информационный штаь Арцаха сообщил, что на этот раз азербайджанская сторона перекрыла газопровод полностью.

 

Электроснабжение в Арцахе осуществляется за счет ограниченных внутренних ресурсов, с веерными отключениями электроэнергии по 6 часов в сутки.

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