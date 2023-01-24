Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий в Арцах из Армении.

Информационный штаь Арцаха сообщил, что на этот раз азербайджанская сторона перекрыла газопровод полностью.

Электроснабжение в Арцахе осуществляется за счет ограниченных внутренних ресурсов, с веерными отключениями электроэнергии по 6 часов в сутки.