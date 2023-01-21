Из-за отсутствия отопления остановлена работа всех школ Арцаха

Ереван /Медиамакс/. В Арцахе временно приостановлен учебный процесс в дошкольных группах и 1-12 классах общеобразовательных учреждений, начальных (профессиональных) и средних профессиональных учебных заведениях.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Арцаха сообщило, что из-за прекращения газо- и энергоснабжения из Армении в Арцах со стороны Азербайджана в целом остановлена работа 117 школ и почти 20 000 детей лишены возможности получать образование.