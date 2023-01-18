Лавров заявил Байрамову о необходимости скорейшего разблокирования Лачинского коридора - Mediamax.am

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Лавров заявил Байрамову о необходимости скорейшего разблокирования Лачинского коридора


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым «подчеркнул необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года».

«Акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении МИД России.

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