Лавров заявил Байрамову о необходимости скорейшего разблокирования Лачинского коридора

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым «подчеркнул необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года».

«Акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении МИД России.