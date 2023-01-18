Ереван /Медиамакс/. Прекращена подача газа в Арцах, сообщил сегодня советник государственного министра Арцаха Месроп Аракелян.
«Азербайджан продолжает действия, целью которых является выжить армян из Арцаха», - написал он на своей странице в Facebook.
Еще перед преращением газоснабжения правительство Арцаха объявило, что с 17 января подача электроэнергии населению будет ежедневно прекращаться уже не на 2, а на 4 часа.
С 9 января азербайджанская сторона не позволяет специалистам подойти к единственной высоковольтной линии, подающей электроэнергию в Арцах из Армении, и провести аварийно-восстановительные работы.
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