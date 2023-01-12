Пашинян предлагает властям Арцаха не «загонять ситуацию в тупик»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что властям Нагорного Карабаха следует «избегать политических заявлений, еще больше загоняющих ситуацию в тупик».

«Оценки событий должны основываться на фактах. Прежде всего, мы должны избегать политических заявлений, которые еще больше загоняют ситуацию в тупик и не могут принести никакой пользы», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Нагорный Карабах | 2023-01-11 15:48:33 Совбез Арцаха: «Ряд заявлений Пашиняна вызвал беспокойство»

По его словам, между Нагорным Карабахом и Азербайджаном должен начаться «политический разговор».

«Наши партнеры в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинить себя в том, что они срывают конструктивный диалог или делают его невозможным. Закрытие Лачинского коридора - это провокация, конечной целью которой является новая военная эскалация, и не следует предпринимать шагов, желаемых разработчиками данного сценария», - сказал он.

По словам Никола Пашиняна, одна из целей этой провокации и эскалации - скрыть очевидную необходимость политического и официального диалога между Степанакертом и Баку и убрать его с повестки.

11 января на заседании Совета безопасности под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна было принято заявление, в котором, в частности, говорилось о том, что «ряд заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызвал беспокойство в Арцахе».