Пашинян: «Российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в Нагорном Карабахе не хватает продовольствия, а гуманитарная ситуация остается крайне напряженной.

«Де-факто получается, что зафиксированное в трехсторонней декларации обязательство держать под контролем Лачинский коридор не выполняется также со стороны российских миротворческих сил, что происходит в результате незаконных действий Азербайджана. Однако ситуация от этого не меняется, поскольку основной смысл присутствия российских миротворческих сил в том, чтобы не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что создавшаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация получила достаточно широкий международный резонанс и активность международного сообщества в урегулировании нагорно-карабахской проблемы должна значительно возрасти.

«Необходимо работать над направлением в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по установлению фактов либо ООН, либо ОБСЕ, либо Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

Пашинян отметил, что Армения направила Азербайджану свои предложения по мирному договору, «мы готовы подписать договор с таким содержанием, надеюсь, что ответ Азербайджана также будет положительным».

«Еще несколько месяцев назад армянская сторона также направила Азербайджану предложения, касающиеся дальнейшей работы Комитета по делимитации и безопасности границ, однако до сих пор не получили ответ.

Азербайджану также направлены предложения по возобновлению региональных коммуникаций, мы готовы пойти по этому пути для немедленного решения вопроса.

Армения также передала Азербайджану свои предложения по обеспечению приграничной безопасности, однако ответа опять не последовало. Эти предложения включают решение проблемы оккупированных территорий Армении. Наша позиция заключается в том, что Азербайджан должен прекратить оккупацию территорий Армении и вывести войска с ее суверенной территории», - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что, несмотря на все сложности, власти продолжают свои усилия по достижению комплексных решений и обеспечению мира и стабильности.