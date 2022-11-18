Рубен Варданян: «У нас один путь: жить и творить в Арцахе»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сказал сегодня, что «у нас есть один путь: жить, творить в Арцахе и верить в свой успех».

По инициативе госминистра Арцаха сегодня в Степанакерте стартовала двухдневная программа повышения квалификации для высокопоставленных руководителей органов госуправления. Программа реализуется Международной школой «Матена».

«Нам следует открыто говорить о том, где мы находимся и в каком направлении нам нужно двигаться. Говорить о проблемах - это не критика, а желание правильно их диагностировать и двигаться вперед в направлении поиска решений. Проблемы, существующие в финансовой, политической и управленческой сферах не позволяют нам жить как раньше, они требуют от нас более эффективных подходов, - сказал госминистр.

В рамках мероприятия Рубен Варданян также выступил на тему «Консолидация ресурсов армянства как движущая сила развития Арцаха».