Рубен Варданян: «У нас один путь: жить и творить в Арцахе» - Mediamax.am

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Рубен Варданян: «У нас один путь: жить и творить в Арцахе»


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сказал сегодня, что «у нас есть один путь: жить, творить в Арцахе и верить в свой успех».

По инициативе госминистра Арцаха сегодня в Степанакерте стартовала двухдневная программа повышения квалификации для высокопоставленных руководителей органов госуправления. Программа реализуется Международной школой «Матена».

 

«Нам следует открыто говорить о том, где мы находимся и в каком направлении нам нужно двигаться. Говорить о проблемах - это не критика, а желание правильно их диагностировать и двигаться вперед в направлении поиска решений. Проблемы, существующие в финансовой, политической и управленческой сферах не позволяют нам жить как раньше, они требуют от нас более эффективных подходов, - сказал госминистр.

 

В рамках мероприятия Рубен Варданян также выступил на тему «Консолидация ресурсов армянства как движущая сила развития Арцаха».

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