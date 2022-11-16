Рубен Варданян заявил об инцидентах в селе Храморт

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян обратил внимание миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе на недавние инциденты в селе Храморт, когда с азербайджанских позиций были обстреляны работающие в поле гражданские лица.
Пресс-служба аппарата госминистра сообщила, что на встрече Рубен Варданян подчеркнул важность деятельности миссии МККК в Арцахе, особенно в послевоенный период.
Главы делегации МККК Николя Флер и Рубен Варданян назвали приоритетом обеспечение безопасности всех групп населения.
«В Арцахе проживает около 30 тысяч детей, мы обязаны обеспечить их безопасность и мирное детство», - сказал Рубен Варданян.
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