Рубен Варданян заявил об инцидентах в селе Храморт - Mediamax.am

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Рубен Варданян заявил об инцидентах в селе Храморт


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян обратил внимание миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе на недавние инциденты в селе Храморт, когда с азербайджанских позиций были обстреляны работающие в поле гражданские лица.

Пресс-служба аппарата госминистра сообщила, что на встрече Рубен Варданян подчеркнул важность деятельности миссии МККК в Арцахе, особенно в послевоенный период.

 

Главы делегации МККК Николя Флер и Рубен Варданян назвали приоритетом обеспечение безопасности всех групп населения.

 

«В Арцахе проживает около 30 тысяч детей, мы обязаны обеспечить их безопасность и мирное детство», - сказал Рубен Варданян.

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Рубен Варданян заявил об инцидентах в селе Храморт
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