Рубен Варданян представил 5 приоритетных направлений работы правительства

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян представил сегодня 5 приоритетных направлений деятельности правительства.
Рубен Варданян созвал сегодня расширенное совещание с участием руководителей органов исполнительной власти республики, мэра Степанакерта и глав административных районов.
Госминистр представил 5 направлений:
• субъектность Арцаха,
• вопросы безопасности,
• развитие экономики, инфраструктур,
• культурные, образовательные, социальные вопросы,
• повышение эффективности системы государственного управления.
Перед началом совещания Рубен Варданян предложил почтить минутой молчания память жертв 44-дневной Арцахской войны и всех героев, отдавших жизнь за Родину.
«Два года назад этот день был очень тяжелым для нашего народа. Помня и отдавая дань памяти павшим, мы должны верить, что наше возрождение произойдет. Наше будущее в наших руках. Я здесь для того, чтобы вместе мы смогли сделать все для дальнейших побед Арцаха», - сказал госминистр.
Говоря о принципах организации работы между госминистром и республиканскими исполнительными органами, Рубен Варданян выделил три принципа: команданый стиль работы, прозрачность и профессионализм.
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