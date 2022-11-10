Рубен Варданян представил 5 приоритетных направлений работы правительства - Mediamax.am

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Рубен Варданян представил 5 приоритетных направлений работы правительства


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян представил сегодня 5 приоритетных направлений деятельности правительства.

Рубен Варданян созвал сегодня расширенное совещание с участием руководителей органов исполнительной власти республики, мэра Степанакерта и глав административных районов.

 

Госминистр представил 5 направлений:

 

•    субъектность Арцаха,

•    вопросы безопасности,

•    развитие экономики, инфраструктур,

•    культурные, образовательные, социальные вопросы,

•    повышение эффективности системы государственного управления.

 

Перед началом совещания Рубен Варданян предложил почтить минутой молчания память жертв 44-дневной Арцахской войны и всех героев, отдавших жизнь за Родину.

 

«Два года назад этот день был очень тяжелым для нашего народа. Помня и отдавая дань памяти павшим, мы должны верить, что наше возрождение произойдет. Наше будущее в наших руках. Я здесь для того, чтобы вместе мы смогли сделать все для дальнейших побед Арцаха», - сказал госминистр.

 

Говоря о принципах организации работы между госминистром и республиканскими исполнительными органами, Рубен Варданян выделил три принципа: команданый стиль работы, прозрачность и профессионализм.

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