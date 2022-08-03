Азербайджан нарушил перемирие в Арцахе, с армянской стороны - 7 раненых

Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что сегодня с 09:00 азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций Армии обороны, в результате чего 7 армянских военнослужащих получили ранения. Жизнь 6 из них вне опасности, состояние 1 пострадавшего оценивается как тяжелое.
«Совместно с российским воинским контингентом, выполняющим миротворческую миссию в Арцахе, принимаются меры по стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.
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