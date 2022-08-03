Азербайджан нарушил перемирие в Арцахе, с армянской стороны - 7 раненых - Mediamax.am

674 просмотров

Азербайджан нарушил перемирие в Арцахе, с армянской стороны - 7 раненых


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что сегодня с 09:00 азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций Армии обороны, в результате чего 7 армянских военнослужащих получили ранения. Жизнь 6 из них вне опасности, состояние 1 пострадавшего оценивается как тяжелое.

«Совместно с российским воинским контингентом, выполняющим миротворческую миссию в Арцахе, принимаются меры по стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Август 3, 2022 18:09
В Арцахе объявлена частичная военная мобилизация

Нагорный Карабах | Август 3, 2022 18:03
«НАТО поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном»

Нагорный Карабах | Август 3, 2022 15:59
В результате удара азербайджанского беспилотника в Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022