«Наследие»: Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах - Mediamax.am

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«Наследие»: Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Партия «Наследие» заявила о том, что ее лидеру Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах.

Приводим заявление партии:

 

«Вчера вечером российские миротворческие силы официально воспрепятствовали въезду  на территорию Республики Арцах первого министра иностранных дел Армении и основателя партии «Наследие» Раффи Ованнисяна, направляющегося на крещение внука в Степанакерт.

 

Показав ему приказ командира вместе с сопроводительной фотографией, военнослужащие, находяшиеся на пропускном пункте, не назвали внятной причины или обоснования отказа, но подтвердили, что запрет мог исходить с «самых верхов» в Ереване.

 

Правительство Республики Арцах, будучи сильно удивленым таким решением, долго пыталось прояснить ситуацию, а потом и урегулировать незаконные действия, но тщетно. Его представители не исключали возможной причастности к этой вседозволенности бакинской диктатуры.

 

«Трусость человека, стоящего за явно неправомерной директивой, указывает нам на наиболее вероятное лицо. Это может быть лишь один человек - несостоявшийся лидер, который ради реального регионального мира и безопасности должен уйти вместе со своим соседом-армяноненавистником»,- сказал Ованнисян.

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