Азербайджан обстрелял общины Тагавард-Кармир Шука Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Вооруженные силы Азербайджана открыли беспорядочную стрельбу в направлении общин Тагавард-Кармир Шука.
Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что около 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Шука.
«Жертв нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки совместно с российскими миротворческими войсками», — говорится в сообщении.
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