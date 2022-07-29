Азербайджан обстрелял общины Тагавард-Кармир Шука Арцаха - Mediamax.am

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Азербайджан обстрелял общины Тагавард-Кармир Шука Арцаха


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Вооруженные силы Азербайджана открыли беспорядочную стрельбу в направлении общин Тагавард-Кармир Шука.

Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что около 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Шука.

 

«Жертв нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки совместно с российскими миротворческими войсками», — говорится в сообщении.

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