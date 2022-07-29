Азербайджан обстрелял общины Тагавард-Кармир Шука Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Вооруженные силы Азербайджана открыли беспорядочную стрельбу в направлении общин Тагавард-Кармир Шука.

Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что около 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Шука.

«Жертв нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки совместно с российскими миротворческими войсками», — говорится в сообщении.