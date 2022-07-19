Армен Григорян подтвердил, что подразделения ВС Армении покидают Арцах

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян считает «закономерным» вывод подразделений Вооруженных сил Армении из Арцаха после размещения там миротворческого контингента Российской Федерации.

«Во время войны ряд частей ВС Армении пришли на помощь Армии обороны Арцаха. После установления режима прекращения огня и размещения там миротворческого контингента РФ вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из Арцаха», - сказал он в интервью Арменпресс.

«После прекращения огня подразделения ВС возвращаются в Армению. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться»,- сказал Григорян.

Он также отметил, что контрактников из Армении в Армию обороны Арцаха не призывают. «При необходимости Арцах организует привлечение контрактников на месте»,- заявил секретарь Совбеза Армении.