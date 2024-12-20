Зураб Давиташвили: Не исключаю, что Армения вступит в ЕС раньше Грузии

Интервью Медиамакс с профессором Тбилисского государственного университета Зурабом Давиташвили.

(Интервью было записано в Тбилиси 27 ноября 2024 года - до начала массовых акций протестов в Грузии).

- Насколько неожиданной была внешнеполитическая переориентация Грузии для Вас? И какими могут быть ее последствия для Южного Кавказа?

- На протяжении всей истории Запад всегда был для Грузии ориентиром. Мы считаем себя европейским народом. Даже меньшевистское правительство Грузии в 1918-1921 гг. придерживалось прозападной ориентации. Тогдашний президент Грузии Жордания говорил: «Я предпочитаю западных империалистов восточным фанатикам».

У Шеварднадзе была западная ориентация. Да, после проигрыша войны в Абхазии он вынужденно развернулся в сторону России, но уже несколько лет спустя открыто говорил, что наша цель - НАТО и Евросоюз. Не говорю уже о Саакашвили, который был суперпрозападным.

После победы «Грузинской мечты» на выборах в 2012 году их лозунг был тем же – интеграция в Европу. Хоть я и был противником «Грузинской мечты», однако видел, что они придерживались прозападных позиций.

Ситуация изменилась после российско-украинской войны и то, что Грузия изменила свой курс, сегодня является фактом, не вызывающим сомнений.

В Азербайджане - автократический режим, и, конечно, Алиев знает, что у подобного государства нет европейских перспектив. Что касается Армении, то я с большим интересом слежу за происходящими изменениями. На мой взгляд, сегодня Армения -уже проевропейское, а не пророссийское государство. Не исключаю, что Армения станет членом Европейского Союза раньше, чем Грузия, поскольку мы не знаем, когда у нас будет правительство, которое вернется к прозападной ориентации.

- Могут ли разные внешнеполитические приоритеты негативно сказаться на двусторонних отношениях Армении и Грузии?

- Армения не может развиваться без Грузии, как и Грузия без Армении. Еще Ованнес Туманян говорил, что тот грузин, который не понимает роли Армении в истории Грузии - враг своего народа, как и тот армянин, который не понимает роли Грузии в истории Армении.

Очень многие хотят, чтобы между Грузией и Арменией были напряженные отношения. Одно дело - политика, другое - отношения между людьми. Смешанные браки между грузинами и азербайданцами - редкое исключение, а между грузинами и армянами их очень много. Я родом из Кахетии, и там сложно найти семью, у которой не будет армянских родственников. Сестра моей бабушки была замужем за армянином, двоюродные братья и сестры моего отца были армянами.

Зураб Давиташвили

Я считаю, что двусторонние связи будут развиваться, даже если внешнеполитическая ориентация Грузии и Армении будет разной. Конечно, было бы намного лучше, если бы обе страны двигались единым европейским курсом.

- Турция является важным партнером для Грузии. В Армении можно услышать мнения о том, что это может угрожать грузинской идентичности.

- Грузия никогда не станет протурецкой. Это исключено. Да, Турция - один из крупных экономических партнеров Грузии, да, у нас стали очень популярны турецкие сериалы, но речи о возможной потери грузинской идентичности быть не может. К сожалению, наше нынешнее правительство считает, что к потере грузинской идентичности может привести европейская интеграция.

С Зурабом Давиташвили беседовал Ара Тадевосян