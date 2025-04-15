Аккредитованные в Европе и Северной Америке послы Армении провели встречу в Вене

Ереван /Медиамакс/. 13-14 апреля в Вене под председательством министра иностранных дел Арарата Мирзояна прошло совещание глав дипломатических миссий Армении, аккредитованных в странах Европы и Северной Америки и при международных организациях.

«Состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям. Министр представил последние события в процессах нормализации отношений с соседями.

Обсуждалась работа по различным направлениям, включая углубление партнерства с США и ЕС», - говорится в сообщении МИД Армении.