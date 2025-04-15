Израиль не потерпит создания турецких баз в Сирии

Ереван /Медиамакс/. Израиль дал понять Турции, что не потерпит превращения сирийских баз в турецкие вблизи израильских границ.

«В последние дни я вижу признаки того, что турки поняли нас – мы серьёзны в своих намерениях, а туркам не нужна полномасштабная конфронтация. Я даже не могу представить ситуацию, где мы воюем с членом НАТО, второй по величине армией альянса. Но и сама Турция не горит желанием проверять свои силы в столкновении с нами», - сказал вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эран Лерман, занимавший в 2008–2015 гг. пост заместитель секретаря Совета безопасности Израиля.

«Турция входит в G20, поэтому с экономической точки зрения она представляет серьёзную величину. Политический фундамент Эрдогана построен именно на экономических успехах - Эрдоган помог миллионам турок выбраться из трущоб, из хижин и палаток в нищих пригородах крупных городов и пополнить ряды низшего среднего класса, живущего среди высоток и мечетей. Экономика - это ключ к сохранению власти, особенно сейчас в связи с растущими протестными настроениями. Не думаю, что турки рискнут всем этим ради конфронтации с Израилем», - отметил Лерман в интервью передаче «Международное обозренее».

«Нам нужны каналы для общения, возможности вести диалог в том числе с Эрдоганом и его людьми. Сейчас, из-за Газы, он полон яда, желает уничтожения Израиля и использует грязную риторику. Но в конечном счёте дипломатические отношения сохраняются, мы используем косвенные рычаги. В Сирии у нас есть даже прямые рычаги. Нам нужно говорить с сирийцами о складывающейся ситуации и нужно найти способ говорить о происходящем и с турками», - сказал Эран Лерман.