Главы МИД Армении, Азербайджана и Грузии проведут дискуссию в Анталии - Mediamax.am

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Главы МИД Армении, Азербайджана и Грузии проведут дискуссию в Анталии


Фото: https://www.1lurer.am/


Ереван /Медиамакс/. 12 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума состоится дискуссия с участием глав МИД Армении, Азербайджана и Грузии «Проблемы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе».

В обсуждении также примет участие директор Международной кризисной группы (International Crisis Group) Турции Нигяр Гёксель.

 

В анонсе дискусси на сайте форума говорится:

 

«Есть историческая возможность достичь стабильности на Южном Кавказе благодаря недавним событиям, включая подвижки в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и продолжающиеся усилия по нормализации между Турцией и Арменией. Это, вместе с растущей ролью Грузии в региональном сотрудничестве, создает значительные перспективы для будущего региона».

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