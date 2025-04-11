Главы МИД Армении, Азербайджана и Грузии проведут дискуссию в Анталии

Ереван /Медиамакс/. 12 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума состоится дискуссия с участием глав МИД Армении, Азербайджана и Грузии «Проблемы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе».

В обсуждении также примет участие директор Международной кризисной группы (International Crisis Group) Турции Нигяр Гёксель.

В анонсе дискусси на сайте форума говорится:

«Есть историческая возможность достичь стабильности на Южном Кавказе благодаря недавним событиям, включая подвижки в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и продолжающиеся усилия по нормализации между Турцией и Арменией. Это, вместе с растущей ролью Грузии в региональном сотрудничестве, создает значительные перспективы для будущего региона».