МИД Армении подтвердил: Мирзоян примет участие в форуме в Анталии

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 апреля отправится в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.
В МИД Армении сообщили, что в рамках рабочего визита также запланированы двусторонние встречи.
Арарат Мирзоян принимал участие также в Анталийском дипломатическом форуме в 2022 и 2024 годах.
В конференции примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев и спецпредставитель Эльчин Амирбеков.
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