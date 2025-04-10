МИД Армении подтвердил: Мирзоян примет участие в форуме в Анталии - Mediamax.am

935 просмотров

МИД Армении подтвердил: Мирзоян примет участие в форуме в Анталии


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 апреля отправится в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии

В МИД Армении сообщили, что в рамках рабочего визита также запланированы двусторонние встречи.

 

Арарат Мирзоян принимал участие также в Анталийском дипломатическом форуме в 2022 и 2024 годах.

 

В конференции примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев и спецпредставитель Эльчин Амирбеков.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения и мир | Апрель 10, 2025 07:30
Послания Трампа Ирану, намек об Эрдогане и настороженный Нетаньяху

Внешняя политика | Апрель 9, 2025 14:30
МИД Армении подтвердил: Мирзоян примет участие в форуме в Анталии

В мире | Апрель 9, 2025 10:56
Доноры не смогут выделять гранты в Грузии без разрешения правительства
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025