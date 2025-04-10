МИД Армении подтвердил: Мирзоян примет участие в форуме в Анталии

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 апреля отправится в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Внешняя политика | 2025-04-09 09:58:21 Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии

В МИД Армении сообщили, что в рамках рабочего визита также запланированы двусторонние встречи.

Арарат Мирзоян принимал участие также в Анталийском дипломатическом форуме в 2022 и 2024 годах.

В конференции примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев и спецпредставитель Эльчин Амирбеков.