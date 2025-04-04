Назначен новый постоянный представитель Армении в ООН

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Паруйр Ованнисян назначен постоянным представителем Армении при Организации Объединенных Наций.

Указ подписан на основании предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сегодня решением Никола Пашиняна Паруйр Ованнисян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Армении.

Паруйр Ованнисян был назначен заместителем министра 9 ноября 2021 года. До этого он занимал должность постоянного представителя Армении в Совете Европы.