Назначен новый постоянный представитель Армении в ООН - Mediamax.am

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Назначен новый постоянный представитель Армении в ООН


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Паруйр Ованнисян назначен постоянным представителем Армении при Организации Объединенных Наций.

Указ подписан на основании предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

 

Сегодня решением Никола Пашиняна Паруйр Ованнисян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Армении.

 

Паруйр Ованнисян был назначен заместителем министра 9 ноября 2021 года. До этого он занимал должность постоянного представителя Армении в Совете Европы.

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