Договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией станет «четким сигналом» другим странам

Ереван /Медиамакс/. Посол Ирана в Росии Казем Джалали заявил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией станет «четким сигналом» другим странам.

«Иран и Россия вступают в новый этап стратегического сотрудничества, который откроет новые горизонты для процветания, развития и безопасности наших народов. Это знак ответственности, позитивной активности и послание мира и дружбы между Ираном и Россией для других стран в регионе и мире», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

«Будучи двумя крупными и независимыми странами, Иран и Россия играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в окружающем регионе. Развитие нашего сотрудничества в области обороны и безопасности не является чем-то новым, и эти отношения существуют уже десятилетия. Я могу с уверенностью сказать, что эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, а скорее соответствуют безопасности и стабильности региона. Новый стратегический договор также рассматривает развитие этого сотрудничества, и так же, как Иран и Россия были вместе в последние годы, они также будут развивать этот аспект сотрудничества в будущем в целях сохранения своей безопасности, независимости и суверенитета», - добавил Казем Джалали.