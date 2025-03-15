По словам Пашиняна, Армения и Турция могут сотрудничать по вопросу Сирии

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Турция могут сотрудничать по вопросу Сирии.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он заявил в ходе встречи с турецкими журналистами.

«Мы заинтересованы в вопросе Сирии, откуда, к сожалению, снова начали поступать тревожные новости, в том, как можем сотрудничать. И подобный разговор ведется между Арменией и Турцией, это не очень обширный разговор, но тем не менее, да, такая повестка есть, повторю: с уважением суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции всех стран.

И да, понятно, что у нас есть армянская община в Сирии, судьба которой нас беспокоит. К сожалению, из-за событий последних лет многим пришлось покинуть Сирию. Но и сегодня там есть армянская община, и у нас также есть армянская община в Ливане, и мы прилагаем усилия, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы обеспечить наилучшие возможные условия для наших общин в этих странах, мы делаем все в рамках наших возможностей. А в конкретном случае работы с Турцией по этим направлениям, в связи с Сирией, у нас были конкретные обсуждения и разговоры, и если ничто не помешает, то у нас будут и конкретные проявления сотрудничества», - сказал Никол Пашинян.