Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС - Mediamax.am

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Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения хочет иметь статус наблюдателя в блоке БРИКС.

Согласно сообщению МИД Армении, в ходе визита в Индию министр сказал в интервью информационному агентству WION:

 

«Мы принимали участие в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в БРИКС и в том, чтобы посмотреть, что это сотрудничество и формат могут принести нашему региону».

 

Медиамакс отмечает, что в октябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите БРИКС+ в Казани.

 

В рамках саммита также состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая, по словам помощника Алиева Хикмета Гаджиева, «обеспечила позитивные сигналы».

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