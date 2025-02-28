У правительства Армении есть информация о запрещенных мерах, применяемых против армян в Баку

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении выступило сегодня с заявлением относительно армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, содержащихся в Азербайджане.

В заявлении говорится:

«Министерство иностранных дел Республики Армения продолжает привлекать внимание международного сообщества, в частности партнеров, заинтересованных в мире в регионе и приверженных гуманистическим ценностям, к проблеме освобождения армянских военнопленных, заложников и других лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также к проводимым в отношении некоторых из них постановочным судебным процессам, сопровождающимся грубейшими процессуальными нарушениями и вопиющими признаками пыток.

Глубокую обеспокоенность вызывают публикации, включающие видеозаписи и фотографии с «судебных процессов» над 23 армянскими военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также информация, обнародованная адвокатами указанных лиц, включая находящегося на голодовке Рубена Варданяна, о воздействии на задержанных, пытках и явном ухудшении их состояния здоровья.

О подобной практике свидетельствуют также обеспокоенность, выраженная Комитетом ООН против пыток, задокументированные организацией «Human Rights Watch» и другими организациями случаи пыток армянских военнопленных, а также уклонение азербайджанских властей от скоординированного сотрудничества с международными структурами, в том числе с Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Правительство Армении продолжает получать информацию о применении запрещенных средств в отношении армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Армянские военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица незаконно содержатся в Азербайджане вопреки его обязанностям и принятым им международным обязательствам. Задержание и преследование армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц является грубым нарушением международного гуманитарного права и основных прав человека: простой перечень соответствующих международных многосторонних документов включает Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, Женевскую конвенцию IV (1949 г.), Европейскую конвенцию о правах человека».