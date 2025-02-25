Азербайджан ожидает от Армении устранения «главного препятствия»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан ожидает, что Армения устранит «основное препятствие» в процессе нормализации.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, «отвечая на претензии, выдвинутые министром иностранных дел Армении на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве».

«За прошедший год Азербайджан и Армения путем прямых двусторонних переговоров добились значительного прогресса в процессе нормализации, в частности в подготовке двустороннего мирного соглашения, включая направление делимитации и демаркации государственной границы. На данный момент мы ждем, что Армения, юридически отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану посредством поправок в конституцию, устранит основное препятствие в процессе нормализации», - отметил он.

Медиамакс отмечает, что выступая 24 февраля на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве, глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в частности, заявил:

«Год назад в своем выступлении я подробно остановился на проблемах, с которыми сталкивалась Армения. К сожалению, большинство этих проблем остаются нерешенными, несмотря на огромные усилия моей страны. Заявления, исходящие от нашего восточного соседа, продолжают ставить под сомнение территориальную целостность Армении, несмотря на признание территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которая, среди прочего, подтвердила, что административные границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР стали международными границами между двумя независимыми республиками. Более того, прямо сейчас, пока мы с вами здесь разговариваем, в Азербайджане проходят инсценированные судебные процессы против 23 армян, которые были произвольно задержаны, с игнорированием стандартов прав человека и надлежащей правовой процедуры.

Республика Армения, оставаясь верной своей повестке дня по установлению мира и стабильности в нашем регионе, направила несколько конструктивных предложений азербайджанской стороне, в том числе в контексте Мирного соглашения, открытия транспортной инфраструктуры, механизма взаимного контроля над вооружениями и верификации и т.д., имея в виду необходимость заключения стратегической сделки, которая решит все основные вопросы. Мы остаемся убежденными, что конструктивный ответ и дальнейшее взаимодействие и демонстрация политической воли обеих сторон во многом будут способствовать открытию новой эры мира в нашем регионе. В этом самом контексте я хотел бы еще раз подтвердить готовность армянской стороны перевернуть страницу вражды и установить институционализированный мир. Мы не только готовы к этому, но и не свернем с этого пути».